Siccità, Salvini: “decreto pronto, servono i soldi”

“Sull’emergenza siccità abbiamo mandato la nostra proposta di testo, come Ministero delle Infrastrutture, a Palazzo Chigi due ore fa. C’è la cabina di regia, c’è anche l’ipotesi del commissariamento. Ho chiesto che però il decreto per arrivare in Consiglio dei Ministri, spero già martedì, abbia una cosa fondamentale: i soldi. Io domani, se mi arrivano due miliardi per combattere la dispersione idrica e sistemare alcune dighe, parto con i lavori dopodomani. Al di là di aspettare che piova, noi stiamo correndo, anche in Sicilia. Il decreto è pronto, serve che chi di dovere ci metta dei quattrini“. Lo ha detto a Catania il Ministro Matteo Salvini.

“Tra un mese via ai lavori per la diga di Pietrarossa”

Il riferimento di Salvini alla Sicilia è legato alla diga di Pietrarossa. “Incompiuta da 40 anni, sarà completata. Tra un mese la sottoscrizione del contratto e poi inizieranno i lavori. È stato un raggruppamento di aziende italiane ad aggiudicarsi la gara a poco più di 47 milioni di euro, con un ribasso a base d’asta dell’11,9%“, secondo quanto comunica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “La gara è stata aggiudicata in circa 45 giorni dalla scadenza della data di presentazione delle offerte, anche grazie al lavoro di Invitalia. Il dicastero, guidato dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, incassa così un’importante vittoria, portando a compimento un’opera attesa da tanti anni sul territorio siciliano e in grado, a regime, di fornire 45 milioni di metri cubi di acqua per l’irrigazione delle campagne tra Enna e Catania. Il progetto portato a termine dal Commissario Ornella Signorini, riprende l’originale piano esecutivo e permetterà il pieno funzionamento di tre invasi importanti per l’area: Don Sturzo, Traversa del Dittaino e Pietrarossa”.