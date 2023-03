Siccità, in secca il lago di Tovel: a rischio un delicato ecosistema

MeteoWeb

La prolungata siccità sta mettendo in crisi alcuni ecosistemi particolarmente delicati, come quello del lago di Tovel, in Trentino, noto per la presenza di una particolare alga che fino agli anni Sessanta tingeva di rosso l’acqua. L’inconsueto calo del livello idrico, assieme all’assenza di copertura nevosa e di ghiaccio invernale, ha messo a nudo un’estesa superficie del fondale .

In questi giorni – si apprende – gli organi di vigilanza e custodia boschiva registrano un rilevante transito di pedoni ed escursionisti, che si spingono fino alla superficie del Tovel, solitamente coperta dall’acqua, ora in secca. Il comportamento, unito agli effetti del clima, potrebbe danneggiare gli delicati equilibri del fondale.

Il Parco naturale Adamello Brenta, ha invitato gli escursionisti a prestare particolare attenzione al delicato ecosistema lacustre, evitando di lasciare i tracciati indicati. Ha inoltre scritto una lettera al Comune di Ville d’Anaunia, all’Asuc di Tuenno, all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e a diversi dipartimenti della Provincia di Trento, per avviare una campagna di comunicazione ed educazione ambientale, coinvolgendo gli organi di informazione.