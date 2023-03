Siccità, il lago Massaciuccoli a -17 centimetri dal livello del mare

MeteoWeb

Maggiore attenzione al dispendio di acqua e all’efficientamento dei sistemi d’irrigazione. Lo sottolinea Cia Versilia a proposito della siccità che sta interessando anche la Versilia con valori importanti se si pensa che il lago di Massaciuccoli è a -17 cm dal livello del mare. “Più volte abbiamo sollecitato le istituzioni della necessità di creare invasi per la raccolta dell’acqua piovana da usare durante l’emergenza ma purtroppo non basta più – spiega in una nota Massimo Gay, responsabile Cia Versilia -, le scarse piogge rendono necessario lavorare anche su altri fronti e quello dell’ efficientamento dei sistemi d’irrigazione può essere importante per evitare di sprecare acqua”.

Da qui l’appello di Cia alle istituzioni, soprattutto a livello regionale, affinché si possano mettere in atto azioni ed interventi puntuali di sostegno agli investimenti in materia di efficientamento ed innovazione per l’impiantistica di irrigazione delle aziende agricole e florovivaistiche.

Gay osserva che “in molti casi gli impianti sono datati e non ottimizzati, e questo si traduce in maggiori consumi d’acqua che in tempi di siccità rischiano di diventare insostenibili. Gli investimenti devono vedere risorse e contributi regionali ed europei a fondo perduto per finanziare, almeno in parte, nuovi sistemi idrici nelle aziende agricole.

Inoltre andrebbe fatta una seria riflessione e conseguente campagna di informazione, per imparare a consumare meno, a reimpostare le produzioni verso piante che necessitino di meno acqua possibile. infine, vista la tendenza degli ultimi anni ad una pluviometria sempre minore, a medio e lungo termine si dovrà pensare anche a dissalatori di acqua di mare, che sembra qualcosa di esagerato ma è pratica di prassi in paesi all’avanguardia sulla siccità, come Israele”.