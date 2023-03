Siccità, Zaia: “momento di grossa difficoltà, evitare sprechi”

MeteoWeb

Il Nord Italia è messo a dura prova dalla siccità, con effetti in particolare sull’economia agricola, ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia che ha invitato i cittadini a “evitare gli sprechi“. A margine della Mostra dei Fiori e Piante Ornamentali, a Bessica di Loria (Treviso), Zaia ha dichiarato che “il 2023 è uno di quegli anni che sarà ricordato tra i più colpiti dalla siccità. Siamo sempre qui ad aspettare che arrivi la pioggia, e se non dovesse cambiare la situazione meteo dobbiamo provvedere con provvedimenti un po’ più drastici, limitando l’uso dell’acqua solo per uso civico e per le attività strettamente connesse alle persone“.

“L’appello che faccio oggi è di evitare gli sprechi, di pensare che l’acqua non è una risorsa infinita e che questo è un momento di grossa difficoltà,” ha concluso Zaia.