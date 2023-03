Siccità, Zaia: “il rischio razionamenti è concreto”

MeteoWeb

“Il rischio di razionamenti è concreto. Questa situazione non ci impone ancora razionamenti, perché l’attività agricola non è nel suo pieno fiorire. Ma se l’acqua non arrivasse avremmo necessità di razionare“: è quanto ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell’inaugurazione del canale ‘Leb’ a Belfiore (Verona).

Secondo il presidente “la deficienza idrica impatta anche sulla sostenibilità ambientale e l’inquinamento, non possiamo dimenticare i Pfas“. Zaia ha ribadito la necessità “che si dia vita a quello che ho definito il ‘piano Marshall’ della siccità, per l’acqua. Abbiamo la necessità di vedere puliti gli invasi alpini e fare in moto che la rete delle cave in pianura diventi una rete di laghi e di serbatoi, e infine investire nella rete irrigua, che ha dispersioni anche del 70-80%“.