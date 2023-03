Potente sistema di tempeste negli USA, diversi tornado tra Texas e Louisiana | VIDEO

MeteoWeb

Diversi tornado hanno toccato terra in Texas e Louisiana mentre un potente sistema di tempeste che ha generato nevicate in California si sta spostando verso verso Est. Nelle scorse ore in Texas sono state segnalate raffiche di vento di oltre 110 km/h e gli esperti del National Weather Service oggi esamineranno le aree colpite per rilevare probabili danni da tornado lungo il percorso delle tempeste, che si estende dal Sud/Est dell’Oklahoma al Texas e ai vicini Arkansas e Louisiana. Più di 310mila persone in Texas sono rimaste senza elettricità.

Secondo gli esperti del servizio meteo nazionale il sistema di tempeste colpirà le valli del fiume Ohio e Tennessee oggi, portando la neve nel New England.