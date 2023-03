Slavina nel Cuneese, è morta la guida alpina travolta nel pomeriggio

MeteoWeb

Non ce l’ha fatta la guida alpina rimasta travolta oggi pomeriggio da una slavina in valle Maira, nel Cuneese. L’uomo, un cinquantenne svedese, era partito per un’escursione a Marmora in compagnia di altri escursionisti, anch’essi svedesi. Il gruppo è stato investito da una slavina nella zona di Bric Oliveto, un’area molto frequentata dagli scialpinisti. Le condizioni del 50enne sono apparse subito gravi.

Dopo essere stato aiutato dai compagni, è stato soccorso dagli uomini del Soccorso Alpino e del 118, intervenuto con l’elisoccorso. Trasferito a Cuneo, in ospedale, ha cessato di vivere poche ore dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Nella tarda mattinata l’ escursionista era rimasto travolto da una slavina in valle Po, lungo le pendici del monte Garitta Nuova, sopra Pian Munè di Paesana, a circa 2000 metri di altitudine. Era con due compagni di escursione, che sono stati i primi a prestargli soccorso, liberandolo dalla neve che lo aveva trascinato a valle per circa un centinaio di metri.