SOS di 50 sindaci: “problema cinghiali insormontabile”

Una cinquantina di sindaci di Acquese e Ovadese, in Piemonte, richiede un incontro urgente con il Prefetto Alessandra Vinciguerra e il Commissario speciale per la Peste suina africana Vincenzo Caputo per affrontare le problematiche legate al crescente numero di cinghiali sul territorio. Capofila dell’iniziativa Acqui Terme. “La sempre più elevata presenza di selvatici – si legge nel testo della lettera inviata a Prefetto e Commissario – provoca ingenti e irrimediabili danni alle colture produttive della zona, lasciando gli agricoltori a combattere contro un problema che, per ora, si presenta insormontabile, incrementando la quantità di incidenti stradali, anche gravi”. Una situazione che sta penalizzando in particolare il Basso Piemonte, “danneggiando integralmente la catena produttiva e turistica dell’area“.