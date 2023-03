Sotto controllo l’incendio a Carpasio: in azione anche due Canadair e un elicottero

MeteoWeb

È sotto controllo l’incendio divampato, stamane, a Carpasio, frazione del Comune di Montalto Carpasio, in provincia di Imperia, in località Pratipiani. Proseguono le operazioni di spegnimento ed è in corso la bonifica anche con l’ausilio dei volontari da Ceriana. Nessuna abitazione interessata dell’incendio. Sul posto hanno operato due Canadair, un elicottero regionale dell’antincendio boschivo e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo.