Spagna, incendio Castellón: alcuni residenti tornano a casa

MeteoWeb

Circa 200 residenti di piccole località della provincia spagnola di Castellón colpite da un grave incendio boschivo negli ultimi giorni possono fare ritorno nelle loro abitazioni: è quanto annunciato dalle autorità della regione della Comunità Valenciana, che hanno constatato un miglioramento della situazione sul terreno. “Le persone potranno tornare a casa, ma non potranno uscire al di fuori delle loro località”, ha spiegato ai media l’assessora valenciana all’Interno Gabriela Bravo.

“La preoccupazione resta. Ci sono ancora punti caldi e i mezzi d’emergenza stanno lavorando sodo per mettere in sicurezza il perimetro del rogo”, ha aggiunto. In totale, nei giorni scorsi sono state evacuate oltre 1.500 persone dalle aree della provincia di Castellón più direttamente minacciate dalle fiamme. Nel frattempo, preoccupano alcuni roghi attivi in zone del nord della Spagna, in particolare nella regione delle Asturie, dove è stato richiesto l’intervento dell’Unità Militare d’Emergenza, e nella provincia di Lugo, in Galizia.