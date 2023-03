Spazio, l’astronauta Cristoforetti: “raggiungere primati non era il mio obiettivo”

MeteoWeb

“I primati che ho ottenuto non erano miei obiettivi, sono cose che succedono. ‘Sei la prima donna italiana astronauta’: io volevo fare l’astronauta, che non ce ne fosse stata un’altra prima è un dato, e neanche rilevante se non come dato di cronaca“: è quanto ha affermato l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti, durante un incontro con insegnanti e studenti delle scuole primarie e secondarie che hanno partecipato alle attività educative promosse dall’ASI e dall’ESA per la missione MINERVA al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Per quanto riguarda il futuro, l’astronauta ha poi aggiunto che “bisognerà capire quali sono le ambizioni dell’Europa nell’ambito dell’esplorazione umana e capire come poter sviluppare un certo tipo di autonomia“.

Cristoforetti ha poi parlato dell’ambiente sulla ISS: “Forse non è così estremo come si possa pensare. Ne ho parlato recentemente con alcuni colleghi e nessuno si è mai sentito in rinchiuso in un ambiente difficile da un punto di vista psicologico“. “E’ ovvio che mancano molti aspetti a cui siamo abituati della vita quotidiana, però allo stesso tempo è un ambiente stimolante, in cui solitamente si lavora con colleghi e colleghi con cui ci si stima reciprocamente e si va d’accordo. Si tende ad essere gentili l’uno con l’altro“. Cristoforetti ha poi precisato che “c’è tutto un mondo a terra con cui si lavora costantemente (anche se a distanza). Ci sono molti professionisti che sono lì per aiutarti“. Inoltre, “sai che è comunque per un tempo limitato e ti godi questo ambiente che non è il massimo in termini di comfort, ma hai la possibilità di fluttuare, la vista della Terra fuori da una finestra. Sono tante le cose belle“.