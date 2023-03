Spazio: l’India lancia 36 satelliti per OneWeb

MeteoWeb

L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale ha lanciato questa mattina, alle 50:30 ora italiana, 36 satelliti, utilizzando il vettore Lvm3. Si tratta della missione denominata Lvm3-M3, a carattere commerciale, per la britannica OneWeb, con un accordo con New Space India Limited. Per l’azienda europea è la 2ª missione sotto un accordo commerciale con Nsil, con l’obiettivo di lanciare 72 satelliti in orbita terrestre bassa. Il primo set di 36 satelliti era stato lanciato con la missione Lvm3-M2/OneWeb India-1 il 23 ottobre scorso.