Spazio: luce verde dal Consiglio UE per i satelliti Iris2

Il Consiglio UE ha dato il via libera definitivo al regolamento sul programma per la connettività sicura per il periodo 2023-2027 che stabilisce gli obiettivi dell’Unione per lo sviluppo di una costellazione satellitare dell’UE denominata “Iris” (Infrastruttura per la resilienza, l’interconnettività e la sicurezza via satellite). Con l’ok di oggi, l’atto legislativo è stato adottato e, dopo la firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore tre giorni dopo.

“La costellazione fornirà servizi di comunicazione ultraveloci, a bassa latenza, e altamente sicuri entro il 2027. La sicurezza di queste comunicazioni si baserà su tecnologie di crittografia avanzate, tra cui la crittografia quantistica, un metodo che utilizza le proprietà della meccanica quantistica per proteggere e trasmettere i dati in modo impossibile da violare,” ha sottolineato il Consiglio. “I governi beneficeranno di questo sistema di comunicazione spaziale per servizi come la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza, il sostegno alle azioni esterne o la gestione delle crisi, contribuendo così a migliorare la resilienza e la sovranità dell’UE“.

Il programma “può garantire servizi di comunicazione rapidi e sicuri quando le reti di comunicazione terrestri vengono interrotte per disastri naturali, terrorismo o attacchi informatici” ed è “particolarmente importante per le orbite basse, attualmente sempre più occupate da mega-costellazioni di Paesi terzi“. Il progetto promuoverà le sinergie con le altre componenti del programma spaziale dell’UE, come Galileo, Copernicus e Govsatcom.