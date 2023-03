Spazio: la start-up sudcoreana Innospace testa il lanciatore Hanbit-TLV

MeteoWeb

Innospace, start-up spaziale sudcoreana, ha dichiarato che il suo veicolo di lancio di prova suborbitale, Hanbit-TLV, è stato lanciato. Il razzo ibrido monostadio con 8,4 tonnellate di spinta è stato lanciato dal Centro Spaziale Alcantara nel Nord del Brasile alle 14:52 di domenica ora locale. “Ora stiamo verificando le prestazioni di volo del motore e dei suoi payload“, ha spiegato Innospace in una nota. “Annunceremo in seguito il risultato finale del lancio“.

Il lanciatore Hanbit-TLV

Innospace aveva tentato di lanciare Hanbit-TLV dal dicembre dello scorso anno ma lo aveva rinviato più volte a causa delle condizioni meteo e di anomalie meccaniche.

Hanbit-TLV, il primo lanciatore civile di piccoli satelliti della Corea del Sud, è un test per convalidare il motore del primo stadio di Hanbit-Nano, un razzo commerciale per piccoli satelliti in grado di trasportare un carico utile di 50 kg.

L’anno scorso, Innospace ha firmato un accordo con il Dipartimento brasiliano di scienza e tecnologia aerospaziale per lanciare il sistema di navigazione inerziale di quest’ultimo, chiamato Sisnav, trasportato a bordo come payload di Hanbit-TLV.

In caso di successo di Hanbit-TLV, Innospace diventerà probabilmente il primo fornitore di servizi di lancio privato della Corea del Sud.