Clima: le specie della barriera corallina australiana sono in calo

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato questa settimana su Nature, la maggior parte delle specie australiane della barriera corallina poco profonda ha avuto un calo della popolazione tra il 2008 e il 2021. Questa tendenza suggerisce che sono necessari maggiori sforzi di conservazione per salvaguardare gli ecosistemi marini dai cambiamenti climatici. È necessario un monitoraggio dettagliato delle popolazioni di specie.

Bisogna inoltre comprendere i cambiamenti nella biodiversità e mettere in atto strategie di conservazione efficaci. Tracciare le fluttuazioni delle specie negli ecosistemi marini è stato particolarmente impegnativo. Poiché i cambiamenti delle popolazioni sono nascosti sotto la superficie dell’oceano e quindi molto più difficili da osservare.

Specie marine della barriera corallina

I ricercatori hanno condotto un’ampia valutazione delle tendenze delle popolazioni di specie marine. Hanno infatti combinato gli sforzi di tre dei programmi di monitoraggio delle barriere coralline più longevi al mondo: il Reef Life Survey, l’Australian Temperate Reef Collaboration e l’Australian Institute of Marine Sciences’. Questi studi comprendono un totale di 26,4 milioni di osservazioni individuali di 4.009 taxa di pesci marini, invertebrati mobili (come i granchi), coralli e alghe. I dati sono stati raccolti in 3.075 siti in tutta l’Australia tra il 1992 e il 2021.

La ricerca ha valutato le tendenze della popolazione di 1.057 specie comuni della barriera corallina poco profonda tra il 2008 e il 2021. Hanno rilevato un declino della popolazione nel 57% delle specie esaminate, con il 28% di tutte le specie osservate in calo di oltre il 30%. Si tratta di 9 coralli, 36 invertebrati, 34 alghe e 227 specie di vertebrati. I ricercatori hanno anche misurato l’effetto delle ondate di calore sulle popolazioni delle specie, rispetto a una temperatura di base dell’acqua del 2008.

Diminuzione della specie dal 2008

Le popolazioni di specie a clima freddo, in particolare, sono diminuite in seguito a periodi in cui l’acqua si è riscaldata di oltre 0,5 °C rispetto ai livelli del 2008. Ad esempio, il drago marino comune è diminuito del 59% dal 2022 al 2021).

Molte di queste specie sono uniche in Australia e rappresenterebbero una grande perdita di biodiversità se continuassero a diminuire.

Gli autori suggeriscono che i loro risultati possono essere utilizzati per cercare di proteggere queste specie dalle fluttuazioni di temperatura causate dall’attività umana, un compito essenziale per proteggere la biodiversità globale.