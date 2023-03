Spento incendio nel Varesotto, in fiamme 40 ettari di bosco

MeteoWeb

Spento l’incendio divampato ieri a Montegrino Valtravaglia, nel Varesotto. Non risultano più fronti attivi di fiamma. Il rogo ha interessato circa 40 ettari di area boscata. Per tutta la mattina hanno operato un Canadair, un Erikson – 64 della flotta aerea nazionale e due elicotteri del servizio antincendio regionale, congiuntamente le squadre di terra con moduli di antincendio boschivo. In corso le operazioni di bonifica.