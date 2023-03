Spettacolo nei cieli dell’Abruzzo con splendide nubi lenticolari | FOTO

MeteoWeb

Lo spettacolo di due bellissime nubi lenticolari, una con forma del Vesuvio, si sono formate oggi pomeriggio 26 marzo in Abruzzo, in questi giorni di inizio primavera. Le foto, inviate a MeteoWeb da uno nostro lettore, Alessandro Stroppa, sono state scattate precisamente a Pescocostanzo in provincia dell’Aquila e ritraggono perfettamente le particolari formazioni nuvolose. Ma cosa sono queste nubi e perchè sono così formate? Le nubi lenticolari rappresentano la parte “visibile” dell’onda che altrimenti come fenomeno non potrebbe essere notato dall’occhio umano.

Nubi lenticolari, che cosa sono?

Esse sono classificate come “Altocumulus Lenticularis”. Le condizioni favorevoli alla genesi di tali tipi di onde sono una marcata stabilità dell’aria ed un vento sostenuto la cui intensità cresce con la quota. Una caratteristica di queste onde è infatti che l’ampiezza delle oscillazioni cresce con la quota. Anche la fase dell’onda, che fa si che il moto dell’aria sia ascendente o discendente, non è costante ma è soggetta a variazioni periodiche con la quota. Proprio quest’ultima caratteristica determina la particolare forma delle nubi lenticolari.

La nube si forma, in presenza di una sufficiente quantità di vapore acqueo, nelle zone ove sono presenti i moti ascendenti dell’aria. A causa della piccola lunghezza d’onda e della variazione di fase con la quota, tali zone sono nettamente delimitate sia lateralmente che verticalmente dalla presenza di moti discendenti. Questo fa si che l’estensione verticale della nube sia in genere modesta e che si presenti con contorni ben definiti.