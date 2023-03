Stasera nuovo incontro cosmico: la Luna si avvicina a un luminoso pianeta

MeteoWeb

Nuova suggestiva congiunzione nel cielo di marzo. Nella prima parte della notte potremo ammirare la falce di Luna crescente al tramonto, preceduta dal luminoso pianeta Venere nella costellazione dell’Ariete. Per vedere l’incontro cosmico sarà sufficiente rivolgere lo sguardo verso Ovest.

Quali pianeti e costellazioni sono visibili nel cielo di marzo

Per quanto riguarda in generale l’osservazione dei pianeti a marzo, Mercurio è quasi inosservabile. Venere è protagonista del cielo occidentale. Marte si può scorgere ad Ovest nel cielo della sera. Giove, sempre più basso sull’orizzonte, anticipa sempre più il tramonto, fino a diventare inosservabile a fine mese. Saturno è visibile al mattino presto, basso sull’orizzonte orientale. Urano si può scorgere (per mezzo di telescopio) in direzione Ovest, basso sull’orizzonte occidentale, nelle prime ore della sera. Nettuno è inosservabile.

In riferimento alle costellazioni, l’Orsa Maggiore domina come sempre il cielo settentrionale. A Nord-Ovest troviamo Cassiopea, e, tra questa e il Toro, la costellazione del Perseo. Nelle prime ore della notte a Est troviamo il Leone e la Vergine, poi il Cancro tra Gemelli e Leone. Brilla Orione e le tre stelle della cintura. Nella medesima area troviamo il Toro e i Gemelli.