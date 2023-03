Stazione Spaziale: annunciata Ax-3, la 3ª missione di astronauti privati Axiom Space

MeteoWeb

Axiom Space lancerà quest’anno 2 missioni con astronauti privati ​​verso la Stazione Spaziale Internazionale, se tutto andrà secondo i piani. La compagnia con sede a Houston si sta attualmente preparando per un volo chiamato Ax-2, che dovrebbe inviare 4 persone al laboratorio orbitante a bordo di una capsula Dragon di SpaceX il mese prossimo. Martedì, inoltre, la NASA ha annunciato la missione Ax-3 con Axiom Space, che dovrebbe decollare non prima di novembre.

L’equipaggio di Ax-3 dovrebbe trascorrere 2 settimane sulla ISS, anche se l’ordine di missione firmato di recente prevede una settimana in più se necessario. Tale tempistica è entrata in gioco con Ax-1, che ha inviato 4 persone al laboratorio orbitante per un soggiorno programmato di 10 giorni nell’aprile 2022. Le condizioni meteo avverse nell’area di splashdown, però, hanno ritardato la partenza dalla ISS di 6 giorni.

L’equipaggio di Ax-3

La NASA richiede che tutte le missioni con equipaggio privato sulla ISS siano comandate da un ex astronauta dell’agenzia. Ax-1, ad esempio, era guidata da Michael López-Alegría, che ha collezionato 4 voli spaziali con la NASA. Al comando di Ax-2 ci sarà Peggy Whitson, che ha trascorso ben 665 giorni nello Spazio. Al momento non è ancora noto chi sarà al comando di Ax-3 o chi saranno i passeggeri paganti.

“Axiom Space presenterà 4 membri dell’equipaggio e 2 membri di riserva per la missione Ax-3 al Multilateral Crew Operations Panel della stazione per la revisione,” hanno spiagato i funzionari della NASA. “Dopo la revisione e l’approvazione della NASA e dei suoi partner internazionali, verranno nominati i principali membri dell’equipaggio per la missione“.