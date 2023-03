Stazione Spaziale: cargo Dragon agganciato alla ISS, a bordo cibo, rifornimenti e attrezzature scientifiche

MeteoWeb

La navetta cargo Dragon di SpaceX ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale: a bordo cibo, frutta fresca, rifornimenti di vario genere e attrezzature scientifiche. Lanciato il 15 marzo dalla base di Cape Canaveral con un razzo Falcon 9, il cargo ha completato in modo automatico l’intera manovra di avvicinamento e docking. “Crs-27” è la 27ª missione di rifornimento della ISS effettuata da SpaceX per conto della NASA.

I rifornimenti del cargo Dragon

Il cargo ha portato a destinazione 2.852 kg di materiali utili per gli astronauti, tra cui cibo fresco come mele, mirtilli, pompelmi, arance, pomodorini e formaggi. Hanno raggiunto la ISS anche tanti materiali necessari alle attività in orbita e alcuni nuovi esperimenti scientifici.A bordo anche un esperimento dell’Agenzia Spaziale Europea per analizzare la crescita dei batteri nello Spazio.