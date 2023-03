La Strada Regia delle Calabrie: un patrimonio culturale ritrovato nel percorso da Reggio Calabria a Napoli

MeteoWeb

Il prossimo 16 Marzo nella bellissima Roma verranno illustrati in conferenza stampa alla Stampa Estera i tracciati della Romana Via Popilia realizzata 2200 anni fa, ma anche le antiche taverne, testimonianze dei passaggi di Re, Imperatori, Eserciti, scrittori. Esso rappresenta tuttora uno tra i borghi più belli d’Italia!

Durante la Conferenza Stampa verrà presentata la Strada Regia delle Calabrie, l’antica Napoli-Reggio Calabria con le “aree di servizio del tempo”, le stazioni postali, ma anche le piste fluviali, iniziative sociali. Si tratta di un patrimonio culturale ritrovato.

La conferenza stampa a Roma presenterà la Strada Regia delle Calabrie

Vienna Cammarota (che a 73 anni ha iniziato il cammino a piedi verso la Cina) : “Io sarò alla conferenza stampa a Roma, il 16 Marzo. I borghi, soprattutto dell’Appennino, hanno un futuro solo se puntano al turismo ecologico, all’eco – turismo. L’unione di 44 sindaci per la Strada Regia delle Calabrie è una novità!”.

Luca Esposito (scrittore, architetto, storico autore della ricerca, Responsabile del Progetto di rilancio dei Borghi sulla Via Regia delle Calabrie di Archeoclub D'Italia) : "Dopo uno studio durato ben 8 anni e fatto sul campo, abbiamo ritrovato i tracciati di epoca romana lungo la Strada Regia delle Calabrie, ma anche testimonianze di passaggi importanti come di Cicerone o ancora della Regina Margherita. In Conferenza stampa illustreremo tutto il progetto turistico con i suoi 44 protocolli d'intesa!".

Nella conferenza stampa interverranno ben 44 sindaci

Il 16 Marzo alle ore 11 alla Conferenza Stampa presso la Sala Stampa Estera sarà presente anche Vienna Cammarota, in cammino verso la Cina. Vienna ha riferito: “Ben 44 sindaci che si uniscono per promuovere la Strada Regia delle Calabrie è un segno del cambiamento. Il territorio sta percependo questa evoluzione. Il futuro dei borghi, soprattutto dei Centri Storici dell’Appennino è garantito solo se ci dovesse essere lo sviluppo di un turismo ecologico, di un eco-turismo. Archeologia, patrimonio culturale e naturalistico, rappresentano un investimento e non un costo! Dall’esperienza avuta, ho notato che in Italia, soprattutto nei borghi proprio dell’Appennino, dobbiamo ancora sviluppare servizi importanti: dal WI-FI alla realizzazione di una mobilità urbana sostenibile.

La Strada Regia delle Calabrie, una grande opportunità

Vienna ha continuato dicendo che: Dobbiamo anche dare più spazio ed incentivare fiscalmente le iniziative imprenditoriali ideate dai giovani. Ecco ora c’è la grande opportunità che arriva proprio dalla Strada Regia delle Calabrie. Esattamente un anno fa, prima di iniziare il cammino verso la Cina, accompagnata dallo storico Luca Esposito, ho percorso ben 187 Km attraversando 22 comuni. Borghi meravigliosi, ricchi di un Patrimonio Culturale che non appartiene ad una sola epoca. Ho visto testimonianze antiche di 2000 anni ma anche risalenti al 700 o all’800. Però questo patrimonio culturale, oggi, è tagliato fuori dal circuito tradizionale”.

Tra i partecipanti Vienna Cammarota, ambasciatrice di Archeoclub di Italia

Vienna Cammarota di 73 anni, Guida Ambientale Escursionistica, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo che sarà presente all’evento è la prima donna al mondo in cammino a piedi dall’Italia a Pechino. Vienna, partita il 26 Aprile scorso dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, sito archeologico straordinario, un vero eco-museo gestito e curato da Archeoclub D’Italia, nella sede di Venezia, ha attraversato la Slovenia, la Serbia, la Croazia, la Bulgaria, la Turchia, la Georgia.

Dopo ben 3500 km a piedi, Vienna è momentaneamente rientrata in Italia per qualche problema di salute, ma anche in quanto impossibilitata ad attraversare il confine con l’Azerbaigian. La Cammarota che ha un ricco curriculum di cammini, come ad esempio il Viaggio di Wolfgang Goethe da Karlovy Vary (Repubblica Ceca) a Messina o ancora la Patagonia, il Tibet, la Palestina, Israele, l’Amazzonia, dovrebbe ripartire pochi giorni dopo la Conferenza Stampa di Roma del 16 Marzo alla Sala Stampa Estera.

In questo percorso ci sono decine di borghi caratteristici

Pochi giorni dopo la Conferenza Stampa, Vienna raggiungerà nuovamente la Georgia da dove riprenderà il cammino a piedi verso Pechino per raccontare la Via della Seta in poca contemporanea. In questo momento la Cammarota sta seguendo una fase di riabilitazione in palestra e con tappe sul Monte Cervati, immersa nella neve.

Ritrovati i tracciati della Via Popilia realizzata dai Romani ben 2200 anni fa, situati lungo incroci con la Strada Regia delle Calabrie. Durante il percorso decine e decine di borghi, alcuni dei quali riconosciuti come tra i più belli d’Italia. Ma c’è anche l’incrocio con la Consolare Romana, Via Popilia, numerose le testimonianze appartenenti a molteplici epoche.

Un percorso lungo 400 Km

“Sono più di 400 Km. Dopo uno studio durato ben 8 anni e fatto sul campo, abbiamo ritrovato i tracciati di epoca romana lungo la Strada Regia delle Calabrie, ma anche testimonianze di passaggi importanti come di Cicerone o ancora della Regina Margherita. La Strada Regia delle Calabrie è la strada dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe che la percorse per arrivare a Paestum o del pittore Jacob Philippe Hackert, dell’ingegnere e sismologo Robert Mallet o ancora dello scrittore Charles Didier, del medico e scrittore Horace de Rilliet e di tanti altri ancora. In Conferenza stampa verrà illustrato tutto il progetto turistico con i suoi 44 protocolli d’intesa.

Grazie ad uno studio condotto con particolare cura, durato ben 8 anni, è stato possibile mappare e a geo-referenziare la Via Regia delle Calabrie, riportandola per un lungo tratto anche sui sistemi satellitari. Abbiamo ritrovato ben 14 stazioni postali con annesse taverne ed osterie dell’ottocento. L’importanza di quello che potrebbe benissimo essere un percorso turistico, ma anche di pellegrinaggio essendoci numerosi Santuari, prescinde dall’epoca borbonica.

La Fontana della Regina Margherita

Infatti se da una parte abbiamo riscoperto ad esempio la Taverna della Duchessa, la Taverna Cioffi, la Taverna di Castelluccio – ha dichiarato Luca Esposito, architetto, storico, delegato Archeoclub D’Italia al Programma di Riqualificazione dei Borghi sulla Via Regia delle Calabrie – e tante altre che ricordano luoghi attraversati da Garibaldi, dallo stesso esercito borbonico anche durante i moti del 1848 o ancora da Bonaparte, dall’esercito francese, dall’altra abbiamo ritrovato numerose testimonianze di epoca romana.

Ad esempio la Via Regia delle Calabrie incrocia lunghe tratte della Via Popilia, la Consolare Romana, la Milano-Napoli-Reggio Calabria di 2000 anni fa voluta dai Romani. Abbiamo ad esempio ritrovato la Fontana della Regina Margherita ma anche la Fontana di Cicerone ed alcuni dei luoghi dove il grande oratore romano sarebbe stato di passaggio.

Molti paesaggi lungo la Strada Regia delle Calabrie sono state riconosciuti patrimonio dell’Unesco

Infine, alcuni centri storici come Castelluccio Inferiore, Rotonda, Morano Calabro, Castrovillari, hanno un notevole patrimonio culturale. Vicoli con portali in pietra, palazzi gentilizi, monumenti importanti come il Castello Normanno-Svevo di Castrovillari, antiche chiese, sentieri e paesaggi naturalistici già riconosciuti patrimonio Unesco,come il Parco Nazionale del Pollino. Ed i ponti numerosi quelli romani e quelli borbonici, poi lo splendore della piana di Campostrino e Campotenese Rotonda-Morano Calabro-Castrovillari”.