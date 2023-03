Stroncato da malore improvviso sugli spalti mentre guardava la partita del figlio: Sicilia sotto shock

MeteoWeb

Sicilia sotto shock per l’ennesimo malore improvviso che ha stroncato un uomo. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio sugli spalti del palazzetto dello sport “Guglielmo Marconi” di Pace del Mela (Messina), dove è morto il signor Nino Crisafulli, 60 anni, mentre stava seguendo la partita di volley di serie D tra la squadra locale, in cui gioca il figlio 22enne, Giuseppe, contro Gela. L’uomo è deceduto a pochi minuti dalla fine del match. Alcuni medici presenti sugli spalti hanno soccorso l’uomo, che era insieme alla moglie, e hanno anche usato il defibrillatore di cui la struttura è dotata, in attesa che arrivassero i soccorritori del 118. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo.

L’uomo era molto noto e conosciuto, tanto che anche il Sindaco Mario La Malfa ha espresso il proprio cordoglio “a nome proprio, dell’Amministrazione Comunale e della Cittadinanza ai familiari, per l’improvvisa scomparsa del nostro concittadino Nino Crisafulli. Nino era una persona splendida, benvoluta e apprezzata da tutti. Un altro punto di riferimento che ci mancherà, un abbraccio forte alla moglie Maria, ai figli Carmelo e Giuseppe“. In lutto anche la società di volley e il mondo sportivo, che si sta stringendo intorno a Giuseppe che a 22 anni mentre era in campo ha visto il padre morire sugli spalti.