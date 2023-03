MeteoWeb

Una violenta supercella ha imperversato nelle scorse ore nel Texas meridionale producendo grandine delle dimensioni di palline da tennis. Danni diffusi sono stati segnalati in particolare a Dilley, nella contea di Frio.

A causa del movimento del sistema in direzione Nord/Est, il servizio meteorologico nazionale di San Antonio ha emesso un’allerta meteo per temporali estremamente pericolosi per le aree di Pearsall, Bigfoot, Charlotte e Pleasanton.