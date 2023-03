Svelato il mistero dell’UFO fantasma di Baghdad

MeteoWeb

Durante il recente congresso ufologico Alien Com, il regista Jeremy Kenyon Lockyer Corbell e il giornalista George Knapp di Coast to Coast AM hanno presentato un filmato di 7 secondi che mostrerebbe un oggetto volante non identificato avvistato a Baghdad. Il filmato sarebbe stato ripreso dalla US Air Force utilizzando un drone Reaper e l’oggetto sarebbe stato ufficialmente designato dall’Air Force come UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), ma non sarebbe attualmente parte delle indagini UAP attive degli Stati Uniti.

Secondo l’ufologo Angelo Maggioni, l’oggetto potrebbe essere un missile Tomahawk o un altro tipo di missile balistico o razzo Grad da 122mm, il che lo renderebbe coerente con i dati del profilo del fantasma di Baghdad. Maggioni ha inoltre avvertito che c’è una palpabile fibrillazione sul tema degli UFO e una psicosi che porta a deragliamenti e confusioni ingiustificate, sottolineando che l’invasione aliena è ancora lontana e che il Pentagono non ha certificato l’evento di Baghdad.Il filmato ha generato molta discussione e suscitato l’interesse degli appassionati di ufologia, ma è importante tenere presente che le immagini sono sgranate e che l’evento si è verificato in un’area di guerra, il che potrebbe avere influenzato la percezione e l’interpretazione dei dati. Inoltre, è importante considerare che l’oggetto potrebbe essere stato identificato come un missile o altro tipo di arma da un operatore militare addestrato a riconoscere tali oggetti.

In sintesi, il filmato del presunto avvistamento a Baghdad è un argomento di grande interesse per gli appassionati di ufologia, ma è necessario essere cauti nell’interpretazione delle immagini e dei dati, tenendo presente il contesto in cui l’evento si è verificato e l’addestramento degli operatori militari coinvolti. In accordo con quanto affermato dall’ufologo Angelo Maggioni, presidente dell’Associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A.), si osserva che, proprio in quei giorni, sono stati lanciati circa dodici missili che hanno colpito un quartiere alla periferia di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, non lontano dal nuovo consolato degli Stati Uniti. È importante considerare che i missili provengono dall’Iran, paese confinante a nord con l’Iraq. L’attacco è stato rivendicato dai Guardiani della Rivoluzione, il braccio armato della Repubblica Islamica. Martedì scorso, le Guardie Rivoluzionarie dell’Iran avevano promesso “vendetta” dopo che due loro consiglieri presso il governo di Bashar Assad erano stati uccisi in un attacco israeliano in Siria, vicino a Damasco. Il governatore di Erbil, Omed Joshnaw, ha smentito come “priva di fondamento” la notizia della presenza di basi israeliane in città. Non si registrano vittime e la base USA non è stata danneggiata. L’ufologo assieme al collaboratore esterno ex CC e vittima di Nāṣiriya esperto della zona teatro di guerra, hanno così svelato cosa si cela dietro al fantasma di Baghdad, malgrado Knapp , Corbell e alcuni ufologi Italiani si ostinino a considerarlo un oggetto volante non identificato (UFO), Maggioni assicura: “tutti gli elementi di indagine vertono per la tesi del missile, nessuna presenza aliena!”