Clima, Tajani: “la religione di Greta Thunberg non mi piace, tutelare l’uomo”

MeteoWeb

“E’ giusto difendere l’ambiente, ma a me la religione di Greta Thunberg non piace“. Lo dice il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando del rinvio del voto sulla proposta Ue di stop ai motori a benzina e diesel entro il 2035. La proposta della Commissione di ridurre le emissioni di CO 2 a zero non si può realizzare in “pochi anni”. “Riduciamole al 90% per permettere alle industrie di adeguarsi e poter continuare a produrre anche auto non elettriche, perché se noi chiudiamo tutto soltanto in Italia perdiamo 70mila posti di lavoro. È un abominio che deve essere evitato“, ha affermato Tajani, intervistato da Bruno Vespa a Casa Alis, nell’ambito di LetExpo 2023.

“La religione di Greta Thumberg a me non piace. Noi dobbiamo difendere la natura, ma al centro dell’ambiente c’è sempre l’uomo“, ha detto ancora il capo della diplomazia italiana, sottolineando che “difendere l’ambiente è un nostro dovere prioritario” ma bisogna tenere conto dei “problemi sociali”.