Tanzania: identificata la misteriosa malattia che ha ucciso 5 persone

Ha ora un nome la misteriosa malattia che ha ucciso cinque persone in Tanzania. Secondo quanto comunicato dal Ministro della Salute, Ummy Mwalimu, si tratta del virus di Marburg. “I risultati dei nostri laboratori di salute pubblica hanno confermato che questa malattia è causata dal virus di Marburg”, ha sottolineato il Ministro, invitando i cittadini alla calma: “il governo riesce a controllare la diffusione della malattia“. Tre pazienti sono in cura in ospedale e 161 contatti sono stati tracciati dalle autorità, ha precisato. “Non c’è bisogno di farsi prendere dal panico o bloccare le attività economiche”, ha detto Mwalimu.

Il virus di Marburg appartiene alla stessa famiglia di Ebola e nelle precedenti epidemie ha fatto registrare un tasso di mortalità dal 24 all’88%, variabile a seconda del ceppo del virus e della sua gestione, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Quest’ultima sta valutando terapie e vaccini che potrebbero essere impiegati contro il virus, contro il quale attualmente non c’è possibilità di immunizzazione.