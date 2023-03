Telespazio inaugura in Brasile un nuovo teleporto e il gateway per la costellazione satellitare di OneWeb

MeteoWeb

Telespazio Brasil, società controllata da Telespazio – una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – ha presentato oggi il suo nuovo teleporto satellitare di Maricá, nello Stato di Rio de Janeiro (Brasile), che ospita il nuovo gateway per la costellazione satellitare in orbita bassa di OneWeb.

Entrambe le infrastrutture sono state inaugurate con una cerimonia alla quale hanno partecipato il Segretario della Casa Civil di Rio de Janeiro, Nicola Miccione, il Segretario esecutivo del Ministero delle Comunicazioni (MCOM), Sônia Faustino Mendes, l’Ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, il Console generale d’Italia a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, il Console generale del Regno Unito a Rio de Janeiro, Anjoum Noorani, il Sindaco di Maricá, Fabiano Horta e diverse autorità politiche e militari.

All’evento hanno partecipato anche il Coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e Amministratore delegato di Telespazio, Luigi Pasquali, il Direttore regionale LatAm di Telespazio e Amministratore delegato di Telespazio Brasil, Marzio Laurenti, e il Responsabile degli Affari normativi e governativi di OneWeb, Christopher Casarrubias.

Con una superficie complessiva di 150.000 m², il teleporto satellitare di Maricá di Telespazio è uno dei più avanzati dell’America Latina. Il sito può ospitare diverse stazioni satellitari di terra, infrastrutture LEO e GEO e di osservazione della Terra, garantendo il massimo livello di disponibilità e sicurezza. Il teleporto gode di un’ottima posizione grazie alla vicinanza a strade statali e federali, agli aeroporti e al principale centro d’affari di Rio. È dotato di connessione internet ridondante e di connettività in fibra con i principali data center di Rio de Janeiro e San Paolo.

Il gateway OneWeb occupa un’area di 50.000 m² ed è attualmente operativo con 15 antenne. È servito da un centro dati completamente attrezzato nello stesso sito. Il Gateway farà parte del sistema terrestre latino-americano di OneWeb per fornire una vera esperienza di comunicazioni a banda larga, a bassa latenza e alta sicurezza, per istituzioni governative, difesa, industria petrolifera e del gas e aviazione, nonché per le società di telecomunicazioni mobili che portano il 3G, il 4G e il 5G in tutto il Brasile.

La collaborazione tra Telespazio e OneWeb risale al 2019, quando un altro gateway OneWeb è stato installato presso il Centro spaziale di Scanzano di Telespazio, in provincia di Palermo, che attualmente dispone di 15 antenne operative.

“L’inaugurazione del teleporto satellitare di Maricá è un tassello fondamentale nella strategia globale di Telespazio nel segmento terrestre. Il Brasile, dove siamo presenti dal 1997, e più in generale l’America Latina, è una regione con un potenziale economico solo parzialmente espresso, con alcune economie in forte crescita e con una chiara vocazione satellitare sia per i servizi satcom che per quelli di geoinformazione. È un mercato emergente, interessante quanto competitivo, in cui Telespazio rinnova il suo impegno“, ha dichiarato Luigi Pasquali, Coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e Amministratore delegato di Telespazio.

“Il nuovo teleporto di Maricá rientra nella strategia di Telespazio che mira da un lato ad ampliare il proprio portafoglio di servizi satcom e dall’altro a offrire opportunità di ground-as-services agli operatori satellitari, come OneWeb, di cui siamo orgogliosi di essere partner. La nostra intenzione è quella di concentrare a Maricá le nostre future infrastrutture di terra per i servizi satellitari“, ha sottolineato Marzio Laurenti, Direttore regionale LatAm di Telespazio e Amministratore delegato di Telespazio Brasil.

Christopher Casarrubias, Responsabile degli Affari normativi e governativi di OneWeb, ha commentato: “Siamo lieti di condurre il nostro rapporto di lunga data con Telespazio a una fase successiva con il completamento di questo gateway satellitare in Brasile. Questo sarà uno dei siti più avanzati dell’America Latina e contribuirà a garantire una connettività affidabile alle comunità e agli utenti brasiliani in tutto il Paese. Mentre OneWeb mira al completamento della sua costellazione e alla copertura globale entro quest’anno, l’inaugurazione di oggi segna una pietra miliare per la nostra attività e per i cittadini e le imprese brasiliani.”