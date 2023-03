Violenta tempesta di neve su Rostov: blackout e auto intrappolate sull’autostrada M-4 | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di neve ha colpito la regione di Rostov, in Russia, provocando interruzioni di corrente per 35mila persone e creando il caos sull’autostrada M-4. La situazione ha richiesto misure di emergenza nei distretti di Shakhty, Belokalitvinsky, Kamensky, Krasnosulinsky e Oktyabrsky, come annunciato dal governatore Vasily Golubeva. In particolare, sulla M-4 si sono verificati numerosi incidenti e ingorghi, spingendo i funzionari a bloccare un tratto e inviare mezzi del Ministero delle situazioni di emergenza per trainare i veicoli bloccati.

Tempesta di neve travolge Rostov, numerose auto bloccate

L’ingorgo sarebbe di circa 50 km, secondo i media locali: come ha riferito il dipartimento locale del Ministero delle situazioni di emergenza, 238 persone e 152 mezzi sono impegnati nei soccorsi. Secondo il governatore della regione, le autorità locali hanno allestito 17 punti di alloggio temporaneo che hanno ospitato 187 persone, di cui 58 bambini, mentre altre 57 persone sono state evacuate.

Secondo i media locali, la nevicata è la più intensa per la regione di Rostov dal 1995.

