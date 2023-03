Maltempo, forte temporale a nord di Udine: strade imbiancate dalla grandine

MeteoWeb

Maltempo in Friuli Venezia Giulia. Un forte temporale sta colpendo a nord di Udine e si sta spostando verso sud. Intorno alle 18, si è sviluppata una violenta grandinata tra Nimis e Tarcento, dove si registrano anche 12mm di pioggia. La grandinata è durata circa 20 minuti, provocando ingenti accumuli nelle strade. I volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sono dovuti intervenire per ripristinare la sicurezza delle strade, completamente ricoperte di bianco. Il temporale è stato accompagnato da fulmini e tuoni molto forti.

Qualche chicco di grandine ha raggiunto anche la pianura. Attenzione perché ora il temporale si sposta verso sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: