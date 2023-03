Terremoto a Campobasso: tanta paura nella notte anche a Benevento, Napoli e Salerno

MeteoWeb

La forte scossa di terremoto che ha colpito nella notte il Molise è stata chiaramente avvertita in tutta la confinante provincia di Benevento. Numerose le segnalazioni da vari comuni del Sannio. Tanta la paura nella popolazione, ma al momento non si hanno notizie di danni. La scossa è stata percepita anche nel resto della Campania, come nella provincia di Napoli e Salerno.

Il terremoto di magnitudo Mw 4.6 (ML 4.6) è stato registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale alle ore 23:52. L’epicentro è stato localizzato nella provincia di Campobasso, 2 km da Montagano, con ipocentro a una profondità di circa 23 km. La città di Campobasso si trova circa 10 km a sud dell’epicentro.