Terremoto Campobasso: notte tranquilla, lo sciame sismico prosegue

Notte tranquilla in provincia di Campobasso, dopo il terremoto magnitudo 4.6 avvenuto poco prima di mezzanotte martedì 28 marzo. Lo sciame sismico è proseguito con lievi repliche, tutte con magnitudo inferiore a 2, con epicentro a Montagano e Limosano. La popolazione ha trascorso la notte in casa, con pochissime eccezioni, ed oggi tutte le scuole sono aperte nei trenta comuni molisani dove era stata disposta la sospensione delle lezioni per la giornata di ieri, ad eccezione di Sant’Elia a Pianisi.