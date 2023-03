Terremoto in Centro America, epicentro al largo del Costa Rica | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto magnitudo 5.6 è stata registrata alle 02:44 ora italiana (19:44 ora locale) in Centro America, in Costa Rica. Il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 34 km di profondità. L’Istituto geofisico statunitense USGS ha rilevato l’epicentro a 10 km Sud/Est dalla località di Quepos. Non risultano al momento danni a persone o cose.