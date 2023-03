Terremoto, forte scossa nella notte al Centro/Sud: epicentro a Campobasso

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.6, ha scosso il Centro/Sud Italia nella notte. La scossa s’è verificata alle 23:52 con epicentro in Molise, nei pressi di Montagnano e Limosano, pochi chilometri a nord di Campobasso. L’ipocentro si è verificato a 23.4km di profondità, estendendo così moltissimo l’area di propagazione delle onde sismiche che hanno raggiunto Napoli, Roma, Pescara, con un risentimento molto importante.

A Campobasso e in Molise molta gente è in fuga dalle abitazioni e si trova in strada. Al momento non sono segnalati danni. Tante le chiamate ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso, prevalentemente per richieste di informazioni sul sisma. Molta paura anche nelle zone interne della Campania.