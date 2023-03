Forte terremoto e ciclone si abbattono sulle Vanuatu, dichiarato lo stato di emergenza | FOTO

MeteoWeb

Vanuatu ha dichiarato lo stato di emergenza dopo essere stato colpito contemporaneamente da un ciclone e da un terremoto magnitudo 6.5. Il sisma si è verificato alle 19:04 ora italiana, le 5 del mattino ora locale, a 10 km di profondità al largo della grande isola di Espiritu Santo e 82 km a Sud/Ovest del villaggio di Port-Olry, secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il terremoto è stato seguito da una replica magnitudo 5.4. Non è stata diramata l’allerta tsunami.

Vanuatu è stato anche colpito dal ciclone Kevin, con danni che hanno costretto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. Finora non sono state segnalate vittime, ma i forti venti hanno divelto tetti e sradicato gli alberi. Solo 2 giorni prima era stato il ciclone Judy a flagellare lo Stato insulare del Pacifico di 320mila abitanti, con venti a 200 km/h e piogge torrenziali.

Il primo ministro Ishmael Kalsakau ha annunciato lo stato di emergenza per tutte le isole colpite. “I nostri funzionari stanno lavorando 24 ore su 24 per cercare di valutare l’impatto del ciclone in tutte le province del Paese,” ha dichiarato Kalsakau a Radio New Zealand