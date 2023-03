Forte terremoto in Cile: epicentro nella regione di Santiago | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un forte terremoto ha colpito la zona centrale del Cile, nella regione metropolitana di Santiago. Alle 18:38 italiane (le 14:38 locali) di oggi, martedì 21 marzo, è avvenuto un terremoto di magnitudo 5.6 con epicentro nei pressi di Melipilla, secondo i dati del Centro sismologico del Cile. L’evento è avvenuto ad una profondità di 57km. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale di Santiago.

Non ci sono le condizioni per generare uno tsunami, ha comunicato iL Centro sismologico del Cile. Non ci sono notizie, al momento, di danni o vittime.