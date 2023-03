Terremoto, Cile: forte scossa di magnitudo 6,4 Richter

MeteoWeb

Una forte scossa di magnitudo 6,4 Richter è stata registrata oggi in Cile alle 14:33 (le 19,33 italiane), con epicentro a 111 chilometri a nord-ovest di Cobquecura e a una profondità di 17 chilometri. La scossa, riferisce il quotidiano El Mercurio, è stato avvertita nettamente nelle regioni di O’Higgins, Maule, Nuble e Biobío. Secondo il Servizio idrografico e oceanografico della Marina (SHOA) del Cile, le caratteristiche del terremoto non soddisfano le condizioni necessarie per generare uno tsunami.