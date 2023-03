Terremoto nel Cosentino: la paura corre sui social

MeteoWeb

Corre la paura sui social network dopo la scossa di terremoto registrata intorno a mezzogiorno in provincia di Cosenza. Tanti i post pubblicati sui social dopo la scossa di magnitudo 3.8, con epicentro localizzato a San Donato di Ninea, che ha agitato i cosentini. Il terremoto è stato avvertito anche a Cosenza, Rende e nelle altre zone dell’area urbana. Per fortuna, non si sono registrati danni a persone o cose nella zona dell’epicentro. Dopo le forti scosse avvenute giorni fa a Perugia, i cosentini stamattina hanno tremato dalla paura.

Ieri, un terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito l’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, scatenando la paura anche nel capoluogo di provincia e nei comuni vicini.