Terremoto Napoli: pericolo caduta massi, stop ai treni

MeteoWeb

Dopo una scossa terremoto verificatasi nella tarda serata di ieri, è stato deciso di interrompere la circolazione su una tratta delle linee ferroviarie flegree in provincia di Napoli, a causa del pericolo di caduta massi. Il sisma, magnitudo 2.8, con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, si è verificato alle 23:40, ed è stato avvertito da residenti.

L’Ente Autonomo Volturno, che gestisce la circolazione ferroviaria, fa sapere che, “in seguito alla segnalazione di pericolo caduta massi non dipendente da Eav, a causa della scossa di terremoto, dalle ore 11:18 la circolazione è interrotta tra Pozzuoli ed Arcofelice“. Al momento quindi i treni in partenza da Montesanto limitano la corsa a Pozzuoli, mentre da Arcofelice avranno origine le corse per Torregaveta.