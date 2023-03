Forte terremoto nel nord dell’Afghanistan: paura anche in Pakistan e India | VIDEO

MeteoWeb

Un forte terremoto ha colpito l’Afghanistan oggi, martedì 21 marzo. Alle 17:47 italiane (le 22.17 ora locale), si è verificato un terremoto di magnitudo 6.5 (dati USGS), a 188km di profondità. L’epicentro è stato individuato 40km a sud-sudest di Jurm, nella provincia nordorientale di Badakhshan, vicino al confine con il Pakistan. Il sisma è stato avvertito anche in India, a Nuova Delhi, oltre che in Pakistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan e Kyrgyzstan. Lo riferiscono i sismologi dell’USGS.

Secondo i testimoni, la scossa è durata almeno 30 secondi. “La gente correva fuori di casa e recitava il Corano“, ha detto un corrispondente dell’AFP a Rawalpindi. Simili testimonianze anche nella città di Lahore, in Pakistan, e a Srinagar, in India. Al momento non si segnalano vittime.

Il terremoto si è verificato nella regione montuosa dell’Hindu Kush, che si trova vicino alla giunzione delle placche tettoniche eurasiatica e indiana, ha dichiarato il Centro sismologico euromediterraneo.

Un centinaio di ricoverati per crisi di panico

Un centinaio di persone sono state ricoverate in Pakistan per crisi di panico dopo la forte scossa di terremoto avvenuta in Afghanistan. I ricoveri sono avvenuti in un ospedale di Swat, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha riferito un medico di turno. La National Disaster Management Authority sta raccogliendo informazioni da diverse parti del Paese, ma finora non sono stati segnalati decessi.

“C’è stato un terribile tremore. Non ne avevo mai sentito uno simile in vita mia”, ha raccontato all’AFP una donna di nome Khatera di 50 anni e residente a Kabul, che è scappata dal suo appartamento al quinto piano nella capitale afghana dopo il terremoto.

“Sebbene il terremoto sia stato molto intenso non si segnalano feriti o vittime dovute al sisma. Finora, grazie a Dio, non ci sono state cattive notizie di vittime. Speriamo che tutti i cittadini del Paese siano al sicuro”, ha twittato il portavoce del governo afghano Zabihullah Mujahid. Il Ministero della Sanità dei Talebani ha aggiunto che in tutte le province sono stati allertati i responsabili della salute pubblica.

Il 22 giugno dello scorso anno, un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la provincia afghana di Paktika, provocando oltre mille morti e decine di migliaia di sfollati.

