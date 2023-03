MeteoWeb

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita alle 10:43 in Piemonte, in particolare dalla popolazione di Torino. Secondo l’INGV si è trattato di un evento magnitudo ML 2.3, localizzato a 3 km Ovest da Giaveno (TO) ad una profondità di 14 km.

Il terremoto è stato localizzato a 3 km da Coazze, 5 km da Valgioie, 7 km da Cumiana e Chiusa di San Michele. Non si segnalano danni a persone o cose.