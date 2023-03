Terremoto, scossa ai Campi Flegrei: paura e gente in fuga a Pozzuoli | LIVE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei alle 14:15 di oggi. La scossa è stata di magnitudo 2.6 a soli 2.9km di profondità, una delle più forti dell’ultimo anno, distintamente avvertita dalla popolazione per il suo ipocentro (profondità) molto superficiale. In questi casi le onde sismiche si prorogano molto intensamente in superficie, e il terremoto viene risentito molto distintamente nonostante l’intensità non eccessiva.

A Pozzuoli, infatti, si è scatenato il panico e la gente è fuggita dalle proprie abitazioni scendendo in strada per quella che è stata una delle scosse più forti dell’ultima serie. La scossa è stata avvertita anche a Napoli.

Seguiranno aggiornamenti