Terremoto, sindaco di Ascoli: “Evitare il rischio di spopolamento”

“In passato ci sono stati governi non rappresentativi e questo ha portato a far sì che la politica sia stata vittima del mercato; noi vogliamo invece che sia la politica a governare il mercato”. Lo ha detto il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti in occasione di un convegno sulla ricostruzione nel capoluogo piceno, presente il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto. “Non dobbiamo correre il rischio che una volta completata la ricostruzione non ci siano più residenti nelle zone terremotate – ha ammonito -. Dobbiamo lavorare fin d’ora per dare servizi e opportunità alle popolazioni colpite dal sisma affinché siano in condizioni di continuare ad abitare la loro terra”.

Sui finanziamenti del Pnrr il primo cittadino ascolano ha aggiunto che “le strategie dei singoli Comuni vanno messe in un sistema di programmazione più complesso. Vogliamo costruire la visione per avere consapevolezza che queste risorse per essere messe a terra hanno bisogno di sinergie fra tutti gli attori e collaborazione”.