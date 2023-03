Terremoto Turchia-Siria: sale ancora il bilancio delle vittime

MeteoWeb

Almeno 46.104 persone hanno perso la vita in Turchia a causa del terremoto che ha colpito il sud-est anatolico e il nord della Siria il 6 febbraio. Lo ha fatto sapere il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu. Secondo la Ong Osservatorio siriano sui diritti umani, in Siria quasi 7.000 persone hanno perso la vita a causa del sisma, dato che porta il bilancio complessivo delle vittime tra i due Paesi a quasi 53mila.