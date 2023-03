Turchia, Von Der Leyen: “Un miliardo dall’UE per ricostruire dopo il sisma”

MeteoWeb

La Commissione Europea “da sola sosterrà la Turchia con 1 miliardo di euro per la ricostruzione post terremoto, oltre ad un pacchetto di 108 mln per l’assistenza umanitaria e la ripresa in Siria”. Lo annuncia la presidente Ursula von der Leyen, aprendo la conferenza dei donatori per Turchia e Siria a Bruxelles. “Il mondo intero – continua – si è mobilitato per sostenere la Turchia e la Siria”. Le necessità dei sopravvissuti “sono massicce”, dato che nelle zone colpite dal terremoto della Turchia vivono 13,5 milioni di persone e un numero sconosciuto in Siria.

“Miloni vivono in tende, dobbiamo aiutarli a ricostruire. Case scuole ospedali devono essere ricostruiti con i più elevati standard di sicurezza antisismica. Ascolteremo più tardi le prime stime dei danni, ma la sfida è immensa. Insieme possiamo affrontarla. Per questo, insieme alle autorità turche e alla presidenza svedese abbiamo organizzato questa conferenza. Insieme possiamo ricostruire”. Oltre agli impegni della Commissione, “gli Stati e le istituzioni finanziarie faranno altre promesse”.