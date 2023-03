Terremoto Umbria: salgono a 249 le persone evacuate

MeteoWeb

Salgono a 249 le persone evacuate in via precauzionale dalle loro abitazioni in seguito alle scosse di terremoto che si sono registrate nel nord dell’Umbria il 9 marzo. Tra Perugia, Umbertide, Città di Castello e Montone, riferisce il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono 787 interventi svolti dall’inizio del sisma, di cui 63 nella giornata di oggi. Del totale, 475 sono stati per verifiche statiche e sopralluoghi tecnici, 211 per la messa in sicurezza di edifici dissestati e la rimozione di parti pericolanti, 100 per assistenza alla popolazione per il recupero di beni e merci da edifici lesionati.

Attualmente sono impegnati 45 Vigili del Fuoco nell’area del cratere fra personale in turno ordinario e straordinario, tra cui 2 squadre per la valutazione esperta speditiva dello stato degli edifici. Eseguito, inoltre, tramite laser scanner, il rilievo dello stato del campanile di Pierantonio, frazione di Umbertide, particolarmente colpita dal sisma.