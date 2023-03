Terremoto: in Umbria aumentano ancora gli sfollati

MeteoWeb

Continua a salire il numero delle persone allontanate dalle proprie abitazioni a causa dei danni provocati dalle scosse di terremoto del 9 marzo in Umbria. Dopo una nuova giornata di verifiche da parte dei Vigili del Fuoco, gli evacuati salgono a 274 tra Umbertide, Perugia, Montone e Gubbio. Lo rende noto il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ad ora sono 860 gli interventi svolti dall’inizio del terremoto, di cui 73 oggi. Del totale, 527 interventi sono per verifiche statiche e sopralluoghi tecnici, 217 per la messa in sicurezza di edifici dissestati e la rimozione di parti pericolanti, 116 per assistenza alla popolazione per il recupero di beni e merci da edifici lesionati.