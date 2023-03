Terremoto Umbria: notte fuori casa per 50 persone, oggi scuole chiuse a Perugia e Umbertide

MeteoWeb

Circa una cinquantina le persone che hanno passato la notte fuori casa tra Umbertide e Pierantonio, in Umbria, dopo i forti terremoti di ieri: sono state alloggiate presso due palestre. La notte è trascorsa tranquilla, senza ulteriori scosse dopo i due eventi con magnitudo superiore a 4. Proseguono le verifiche di vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali per le rilevazioni di danni. Tra le numerose segnalazioni, vi è lo spostamento della sommità del campanile della piazza di Pierantonio, frazione di Umbertide. La struttura è danneggiata e presenta una evidente frattura su uno dei lati.

Oggi in via precauzionale resteranno chiuse le scuole a Umbertide e in gran parte dei comuni della provincia di Perugia, compresi gli istituti del capoluogo.