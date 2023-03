MeteoWeb

Paura nella notte in provincia di Isernia. L’INGV segnala un terremoto magnitudo ML 3.0, avvenuto a 3 km Sud da Vastogirardi (IS) alle 01:35:24, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano danni a persone o cose.

La scossa è stata preceduta ieri mattina da 2 eventi, magnitudo 2.7 e 2.4, alle 06:09 e 06:10.