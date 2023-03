Thales Alenia Space in primo piano nella mostra “La bellezza nascosta dell’industria”

MeteoWeb

Thales Alenia Space è orgogliosa di partecipare all’evento “La bellezza nascosta dell’industria”, un’iniziativa del Senato finalizzata a mettere in risalto i fiori all’occhiello dell’industria francese ed europea attraverso una serie di spettacolari fotografie esposte sulle inferriate del giardino del Lussemburgo dal 18 marzo al 16 luglio.

42 aziende hanno aperto le loro porte a Christophe Lepetit, fotografo e reporter, per svelare al grande pubblico i retroscena delle loro rispettive attività industriali. Svariati settori di attività si ritrovano sotto i riflettori, dai trasporti all’agroalimentare, passando per l’energia, l’industria del lusso e il settore aerospaziale. L’evento intende rendere omaggio alle imprese che innovano, creano valore e consolidano la reputazione industriale della Francia e dell’Europa nel mondo intero. L’estetica di queste 80 opere fotografiche mira, in primo luogo, a mettere in risalto le competenze delle donne e degli uomini che s’impegnano per l’eccellenza della nostra industria.

E’ stato un onore – si legge in una nota di Thales Alenia Space – ritrovare un’immagine del modulo cargo pressurizzato delle navette di rifornimento Cygnus come fotografia di copertina della presentazione associata all’evento. La fotografia è stata scattata nelle camere pulite del sito Thales Alenia Space di Torino, riferimento a livello mondiale nei settori dell’esplorazione spaziale, della scienza, dei sistemi di trasporto e delle infrastrutture orbitali. Le navette Cygnus sono particolarmente apprezzate dagli astronauti in quanto, con una frequenza di 2 viaggi all’anno, riforniscono i vari equipaggi della stazione spaziale internazionale di viveri, parti di ricambio, acqua, propellente ed esperimenti scientifici. Altre fotografie, scattate nelle nostre camere pulite di Cannes e Tolosa, sono a loro volta presentate al pubblico sulle inferriate del giardino del Lussemburgo.

Le tecnologie di Thales Alenia Space, fonte di ispirazione per gli artisti

Non è la prima volta che l’azienda Thales Alenia Space suscita l’interesse di creativi e artisti. Il ruolo chiave svolto dai satelliti nell’osservazione della Terra in materia di sorveglianza dell’ambiente è stato celebrato nel maggio 2022, in occasione della cerimonia dei Prix Bulles Cardin, il cui nome fa riferimento al celebre palazzo Bulles, iconica dimora di Pierre Cardin sulla Costa Azzurra. La Maison Cardin e Thales Alenia Space avevano sottolineato la necessità di una presa di coscienza collettiva sull’emergenza climatica, in particolare grazie all’uso di immagini satellitari. Inoltre, a partire da ritagli di isolanti termici utilizzati nell’ambito del programma Cygnus, la Maison Cardin ha confezionato uno splendido vestito, un vero e proprio abito “cosmico” presentato in occasione di una sfilata con il nome “Satellite Dress”.

Quest’opera straordinaria è stata in seguito esposta anche nel nostro stand nell’ambito dell’evento IAC 2022. Le correlazioni tra universi molto distanti tra loro, come quello di Pierre Cardin e di Thales Alenia Space, costituiscono altrettante occasioni per sensibilizzare il pubblico sull’urgenza dello sviluppo di un’ecologia redditizia e virtuosa.