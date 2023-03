Tragedia a Torino: 24enne siciliana stroncata da un malore improvviso

MeteoWeb

Tragedia a Torino: una giovane studentessa di 24 anni ha perso la vita ieri pomeriggio stroncata da un malore improvviso. Elisabeth Sophie Stima, di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, da alcuni mesi viveva a Torino per conseguire la laurea specialistica, dopo aver ottenuto quella triennale in Sicilia. Nel corso della scorsa notte, Elisabeth ha accusato un arresto cardiaco mentre si trovava in casa, che condivideva con una coinquilina, ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

La situazione è apparsa gravissima sin da subito. La giovane è entrata in coma poco dopo il suo arrivo in ospedale, senza più risvegliarsi, fino alla tragica notizia della morte avvenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 marzo. Non sono ancora certe le cause che hanno portato alla scomparsa prematura di Elisabeth: oltre all’arresto cardiaco, c’è anche l’ipotesi di una meningite fulminante.